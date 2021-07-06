Власти Иркутской области с 10 июля смягчат правила посещения кинотеатров и фитнес-клубов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в Указ, согласно которым правила посещения кинотеатров и фитнес-клубов регионов смягчатся в период 10-12 июля.

Согласно документу, с 12 июля для занятий спортом в фитнес-центрах и с 10 июля для посещений кинотеатров лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих:

- получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19;

- отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа;

- для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не позднее чем за шесть месяцев.

Напомним, в настоящее время в соответствии с Указом главы региона для занятий спортом и посещения кинозалов для совершеннолетних граждан требуются документы о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный тест ПЦР на коронавирус.