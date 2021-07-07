Недвижимость в курортных зонах лидирует по росту спроса

Активизация внутреннего туризма усилила эффект от запуска льготных ипотечных программ: по темпам роста спроса на недвижимость курортные регионы страны обошли оба столичных мегаполиса. Как показывает исследование Россельхозбанка, по итогам первых пяти месяцев текущего года лидером стал Краснодарский край, который по темпам роста числа заявок на ипотечные кредиты в несколько раз опередил прирост желающих приобрести квартиру в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, рекордсменом по росту потока заявок стал Краснодарский край, где их число к началу лета увеличилось на 110% за год, а размер кредита – на 32% до 2,7 млн рублей.

В Калининградской области за этот же период число заявок увеличилось на 65%. Размер кредита при этом остаётся на относительно высоком для региона уровне и составляет 2,5 млн рублей.

«Как юг, так и балтийское побережье стали заметно привлекательнее с точки зрения инвестиций в недвижимость. Вдобавок это регионы, где многим хотелось бы жить из-за климата и развивающейся инфраструктуры. Возможности приобретения жилья были расширены благодаря тому, что в этих регионах в 2020 году синергетически начали работать сразу две льготные ипотечные программы: «городская» с господдержкой и сельская, позволяющие приобретать недвижимость в том числе в курортной зоне. Именно это и стало залогом резкого роста спроса на ипотеку», – говорится в исследовании Россельхозбанка.

Развитие туристической инфраструктуры в курортных регионах повысили инвестиционную привлекательность и в Ставропольском крае. В сравнении с январем-маем прошлого года число заявок на ипотеку в 2021 году выросло на 34%, при этом средний размер кредита держится на уровне прошлого года и составляет около 2 млн рублей.

«Ставропольский край пользуется популярностью у туристов благодаря своим минеральным курортам. Поэтому с точки зрения инвестиций в недвижимость интерес к региону будет только расти, в особенности с учетом того, что при росте спроса на ипотеку средний размер кредита за год практически не изменился», – комментируют в РСХБ.

А как дела в мегаполисах?

Традиционно наиболее востребованной и инвестиционно привлекательной считается недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ипотека повлияла на рынок жилья в обоих мегаполисах, но в текущем году по темпам роста спроса они уступили лидерство курортным регионам.

Число заявок на приобретение жилья в ипотеку в Москве за год выросло на 67%. Вместе с тем увеличивался и размер самого займа. Так, с начала года он вырос на 27% и к лету приблизился к 7,4 млн рублей. Для сравнения, в мае 2020 года он был на 34% меньше и равнялся 5,5 млн рублей.

«Значительный рост обращений клиентов объясняется действием льготной ипотечной программы с господдержкой, которая частично амортизировала рост стоимости жилплощади в самом дорогом городе страны. Она же стала фактором роста и самого кредита, так как сниженная ставка позволяет уменьшить переплату», – объясняют в Россельхозбанке.

В Санкт-Петербурге средний размер кредита к лету 2021 года достиг 4,8 млн рублей – это на 13% выше, чем в начале года и на 35% больше, чем годом ранее. Вместе с тем число заявок за 5 месяцев 2021 года превосходит уровень того же периода 2020 года на 9%.

«На протяжении всего 2021 года средний размер кредита на квартиры в Санкт-Петербурге рос от месяца к месяцу, так как в преддверии окончания льготного периода застройщики повышали цены, а заёмщики стремились вскочить «в последний вагон». Однако в целом влияние ипотеки с господдержкой на рынок жилья в Санкт-Петербурге относительно более сдержанное, чем в Москве, что связано с менее интенсивным строительством новых жилплощадей», – считают в РСХБ.