40% россиян сделают прививку от коронавируса перед отпуском, еще 22% купят страховку

Более 60% россиян планируют поехать в отпуск в ближайшие три месяца, и провести они его планируют в России. Однако почти каждый пятый опрошенный хочет отправиться за границу. При этом к своему здоровью путешественники относятся очень серьезно — почти 40% сделают прививку от
Отпуск 2021: путешествия по России и защита здоровья
В ближайшие три месяца 61% процент россиян планируют отправиться в отпуск, показал опрос Райффайзенбанка. Остальные либо изменили планы, либо планируют отдых в другое время. Большинство респондентов будут путешествовать по России, а каждый четвертый планирует отдохнуть на черноморских курортах. При этом 18% поедут за границу.
Чаще всего отпуск стоит россиянам до 100 тыс. рублей, 13% потратят на отдых 100–200 тыс. рублей, а 4% опрошенных — более 200 тыс.
При подготовке к поездке россияне готовы позаботиться о своем здоровье. Почти 40% заявили, что перед отпуском привьются от
При этом люди, у которых нет пожилых родственников, меньше внимания уделяют своему здоровью. В этой группе прививку от
Внимательнее всего к своему здоровью относятся в семьях с детьми — почти 42% респондентов в этой группе привьются перед отпуском, 24% купят медицинскую страховку для путешественников, 22% проверят уровень антител к коронавирусной инфекции нового типа. Еще 16% респондентов отложат дополнительные деньги на возможные медицинские расходы.
Как россияне готовятся к путешествиям: кратный рост спроса на страховки
Каждый пятый россиянин позитивно относится к страховкам для путешественников — они использовали этот продукт и остались довольны, показало исследование Райффайзенбанка. Еще 57% покупают страховку на всякий случай.
«Страховка — это базовый продукт для покрытия финансовых рисков. И страховать медицинские расходы в путешествии крайне важно, даже если вы уезжаете недалеко от дома. Страховка работает, если вы находитесь более чем в 200 км от постоянно места жительства, и позволяет покрыть или компенсировать расходы на лечение в отпуске. Оформить ее можно полностью онлайн, это занимает минимум времени, при этом защищает ваш финансовый план от непредвиденных трат», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка.
В 2021 году, по данным финансового супермаркета Сравни.ру, в традиционный сезон начала летних отпусков спрос на страхование путешествий вырос почти в 40 раз в сравнении с тем же периодом 2020 года. Это объясняется тем, что летом 2020 года границы были закрыты, а российские регионы ввели ограничения на передвижение, связанные с коронавирусом. Например, в некоторых областях путешественникам пришлось бы пройти двухнедельный карантин.
Если в мае—июне 2020 года немногочисленные путешественники приобретали страховки в первую очередь для стран шенгенской зоны, то в 2021 году россияне чаще всего хотели застраховаться для поездок на Украину и по России. Страховки для путешествий в европейские страны, где требуется шенгенская виза, оказались уже на третьем месте по популярности.
«На фоне ограничения авиасообщения Украина одно из немногих государств, через которое можно попасть в еще ряд стран. Вполне возможно, что с этим и связан рост спроса на страховки для поездок на Украину, — комментирует директор по развитию страхового бизнеса Сравни.ру Александр Крайник. — Что касается снижения стоимости страховки, то здесь важную роль играют два фактора.
Несмотря на серьезный рост спроса на страхование поездок, в этом году средняя стоимость этой услуги несколько снизилась. Например, сейчас страховка для поездки в шенгенскую зону в среднем стоит 2,6 тыс. рублей, а год назад ее цена составляла около 2,9 тыс. рублей.
Интересно, что в этом году, как и в прошлом, страхованием поездок больше интересовались женщины — на них приходится более 60% всех покупок в этом сегменте.
Вместе с тем в 2021 году несколько изменился средний возраст покупателей страховок для путешествий. Если в мае—июне 2020 средний возраст клиента страховой, планировавшего путешествие, составлял около 40 лет, то в этом — уже 43 года.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
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