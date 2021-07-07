Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов 6 июля получил повторную прививку от COVID-19. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определены врачом. Первую прививку Алексей Цыденов получил осенью 2020 года.

– Первая вакцинация у меня была в сентябре. Как показал мой опыт, вакцина работает, потому что у меня весь ближний круг переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела «упали», поэтому в соответствии с новым порядком Минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить, – рассказал Алексей Цыденов.

Напомним, в начале этого месяца Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации взрослого населения. Гражданам нужно своевременно прививаться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител. В документе говорится, что согласно международным и российским исследованиям устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам.