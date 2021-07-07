Более 20 дел в отношении нелегальных майнеров заведено в Иркутской области

В Иркутском районе борются с нелегальными майнерами. Иркутскэнергосбыт сообщает, что сегодня в судах Приангарья рассматривается больше 20 дел, фигурантами которых выступают подпольные производители цифровых денег. По словам иркутских энергетиков, доказать вину и призвать к ответу нелегальных майнеров очень сложно, но у них есть свои методы и удачные примеры. Каждый незаконный потребитель получает перерасчет.

– Нелегальных майнеров в Иркутской области привлекает низкий в стране энерготариф. Например, жители сел платят всего 88 копеек за потребление одного киловатта, а для коммерческих предприятий тариф установлен в размере 2,5–3 рубля. Бизнес таким образом компенсирует низкую плату населения. Этим пользуются подпольные бизнесмены и в погоне за прибылью идут на всяческие уловки. Они прячут фермы в сараях, гаражах, подвалах, – говорится в сообщении компании.

От деятельности подпольных криптовалютчиков страдают рядовые потребители: от бизнеса майнеров падает напряжение в сетях, выходят из строя электроприборы, случаются аварии и растут энерготарифы.