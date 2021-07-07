Биржевой бум: россияне вложили в акции и облигации более одного трлн рублей

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн. В июне 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Московской бирже составил 1,1 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, на спот-рынке валюты – 12%.

По итогам июня количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,1 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 835,1 млрд рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями,8% – с облигациями, 6% – с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (440,4 тыс.), Московская область (246 тыс.) и Санкт-Петербург (191,4 тыс.).

По итогам июня в «Портфель частного инвестора» вошли акции Газпрома (21,6%), Норникеля (16,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13% и 7,6% соответственно), Сургутнефтегаза (8,2%), акции Аэрофлота (7,7%), МТС (7,4%), Магнита (6,2%) ЛУКОЙЛа (5,9%), ВТБ (5,8%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Alibaba (20,7%), Tesla (20,7%), Apple (14,2%), Baidu (10%), Boeing (6,9%), Intel (6%), Virgin Galactic (5,9%), Amazon (5,7%), Qualcomm (5,3%), Pfizer (4,6%).