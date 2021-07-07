Кадастровая стоимость недвижимости в Приангарье за полгода снижена на 3 млрд рублей

Наибольшая сумма, на которую была снижена кадастровая стоимость объекта, составила 322,9 млн рублей, наименьшая – 427 тыс. рублей, сообщают в Росреестре Иркутской области.

Основанием для пересмотра кадастровой стоимости является недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной.

Подать документы в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области можно по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70.