Иркутяне могут сдать батарейки на утилизацию в 10 супермаркетах «Слата»

Сеть супермаркетов «Слата» продолжает курс на поддержание и развитие эко-привычек среди своих покупателей. С 5 июля в 10 супермаркетах появились боксы по сбору батареек, акция долгосрочная и проходит при поддержке фонда «Подари планете жизнь» и Администрации города Иркутска.

С фондом «Подари планете жизнь» сеть «Слата» взаимодействует на протяжении восьми лет. Компания поступательно вводит ряд экологических инициатив в супермаркетах, является активным партнером по посадке лесов и разделяет важность грамотной утилизации батареек, которая позволяет сохранять земли для будущих поколений.

Наталья Еремеева, руководитель Благотворительного Фонда «Подари планете жизнь» :

– Маленькая батарейка кажется мелочью и ее так легко выбросить в мусорку. Но когда она вскрывается и растекается, и химикаты попадают в грунт и разносятся водами, то она отравляет 20 кв. м земли. В каждой семье их масса – игрушки, пульты, часы и многое другое. Если представить, что в мире 8 млрд. населения, а в России 144 млн. и на одного жителя хотя бы одна батарейка в год – это 144 млн. батареек в год и 2880 кв.м. отравленной земли. Печальная история, т.к. здоровых земель, здоровых лесов, овощей и фруктов для вашей семьи становится все меньше и меньше. Не ждите, когда кто-то уберется за вас на этой планете, мы в ответе за нее. И я рада, что со «Слатой» мы постепенно шаг за шагом внедряем правильные привычки.

Где можно сдать батарейки?

Адреса супермаркетов «Слата» в г. Иркутске:

мкр. Первомайский, 54 ул. Академическая, 31 ул. Ржанова, 164 мкр. Юбилейный, 19/1 ул. К. Маркса, 21 ул. Рабочего Штаба, 46 Ул. Лермонтова, 343/7 ул. Депутатская, 84/1 ул. Байкальская, 250/1 Байкальский тракт 12а

Напомним, что в супермаркетах «Слата» установлено ряд тематических боксов, где каждый житель может принять участие и внести свой вклад в помощь природе – #МусоруКрышка – 76 боксов по сбору пластиковых крышечек в Иркутске, Ангарске, Шелехове и 10 боксов по сбору батареек в Иркутске; малоимущим – в 15 супермаркетах установлены «Вторник» боксы для сбора вещей в Иркутске и в Ангарске; бездомным животным – акция #БериКормиЛюби – 15 боксов для сбора кормов фонду «Ной» при поддержке Натальи Ветровой в Иркутске.

Более подробная информация с адресами боксов на сайте www.slata.ru