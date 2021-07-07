Средний возраст автопарка в Иркутской области составляет 16 лет

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на 5 месяцев – до 14,8 лет. В Иркутской области средний возраст машин выше – 16,8 лет.

Сегодня самыми «молодыми» марками на дорогах Иркутской области являются Kia (средний возраст – 7,8 лет), Renault (8,6 лет) и Hyundai (9 лет). А самыми «взрослыми» – Лады со средним возрастом в 19,5 лет. Вторую строчку занимают Toyota (18,8 лет), а третье место – Honda (17,8 лет).

Самый «свежий» автопарк – в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга молодых машин – Москва. В столице средний возраст автомобилей – 11,3 лет. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины – 19,5 лет, в Республике Алтай – 19,4 лет, в Еврейской автономной области – 19 лет. Десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов Дрома, основная причина стремительного старения автопарка в

стране – рост цен на машины. За первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины – на 9%.

«В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится – автопарк страны продолжит стареть», – отмечают аналитики автомобильного сайта Дром.