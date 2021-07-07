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Средний возраст автопарка в Иркутской области составляет 16 лет

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 годуИсследование показалочто по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на месяцев – до 14,8 летВ Иркутской области средний возраст машин выше – 16,8 лет.

Сегодня самыми «молодыми» марками на дорогах Иркутской области являются Kia (средний возраст 7,8 лет), Renault (8,6 лети Hyundai (лет). А самыми «взрослыми» – Лады со средним возрастом в 19,5 летВторую строчку занимают Toyota (18,8 лет), а третье место – Honda (17,8 лет).   

Самый «свежий» автопарк в Татарстанегде средний возраст авто составляет 9,8 летНа втором месте рейтинга молодых машин – МоскваВ столице средний возраст автомобилей – 11,3 летЗамыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и СибириНа Камчатке средний возраст машины – 19,5 летв Республике Алтай – 19,4 летв Еврейской автономной области – 19 лет Десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов Дромаосновная причина стремительного старения автопарка в

стране – рост цен на машиныЗа первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины – на 9%.  

«В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылокчто ситуация в ближайшей перспективе изменится автопарк страны продолжит стареть»– отмечают аналитики автомобильного сайта Дром. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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