РУСАЛ формирует штат литейщиков ТаАЗа

Компания формирует и обучает штат литейщиков Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), сообщают в пресс-службе.

В настоящее время на базе Инженерно-технологического центра (ИТЦ) РУСАЛа в Красноярске запущена программа обучения первой группы семи литейщиков ТаАЗа. Всего планируется обучить около 50 сотрудников. До запуска программы в ИТЦ подобный тренинг проводился в учебном центре Wagstaf, расположенном в Спокане (США).

Программа разделена на два модуля: теоретический и практический. Теоретическая часть предусматривает изучение методов анализа качества продукции из алюминия и сплавов на его основе, технологий литья.Практические занятия проходят на литейном комплексе

Wagstaf, установленном в ИТЦ. Наставники обучают будущих литейщиков, как работать на оборудовании, проводят опытные плавки на разных режимах литья и разбирают полученные экземпляры в аналитической лаборатории ИТЦ.

«Будущие литейщики набраны из местных жителей. Они уже прошли обучение на базе Тайшетского промышленно-технологического техникума и стажировку на алюминиевых заводах компании. Мы рассчитываем, что эта программа позволит не просто сформировать работоспособную команду, но будущий костяк литейщиков ТаАЗа», – сказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

После запуска Тайшетского алюминиевого завода численность сотрудников первого пускового комплекса составит более 1100 человек, из них 150 – работники литейного отделения. Прошедшие обучающий курс литейщики, будут работать на двух вертикальных литейных машинах для литья слитков производительностью более 215 тыс. тонн в год. Их главная задача будет заключаться в контролировании всех технологических параметров процесса – от этапа доставки расплава к миксеру до выливки металла.