Новую гостиницу построят в центре Иркутска

Пятиэтажный гостиничный комплекс возведут в историческом центре Иркутска, по улице Марата, 8. Разрешение на строительство 8 июля 2021 года выдала администрация г. Иркутска, срок его действия – два года, до 8.07.23. Документ опубликован на сайте мэрии.

Гостиница на улице Марата, 8, в Иркутске.

Общая площадь здания составит 2,8 тыс. квадратных метров.

Компания «Стройцентр», которая занимается строительством гостиницы и ряда других подобных объектов в Иркутске, ранее рассказывала в комментарии для SIA.RU о нюансах реализации проекта.

– Чаще всего перед инвестором стоит вопрос: что выгоднее на сегодняшний день – построить новый гостиничный объект или сделать реконструкцию уже существующего здания? – говорят в компании. – Это сложный выбор, требующий тщательного подхода и взвешенного решения.

По словам экспертов, преимуществами нового строительства всегда является здание, полностью и бескомпромиссно удовлетворяющее потребностям и ожиданиям заказчика, с длительным сроком эксплуатации, эргономичное, отвечающее всем современным нормам и требованиям, без существенных дополнительных материальных вложений в обозримом будущем.