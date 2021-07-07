Привитые жители Братска обязаны носить маску в общественном транспорте – Юрий Бак

На вопросы граждан о соблюдении мер эпидбезопасности в автобусах и троллейбусах города ответил председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак.

– Все пассажиры общественного транспорта обязаны неукоснительно соблюдать масочный режим. Это требование эпидемиологической безопасности надо неукоснительно соблюдать, – отметил он.

Председатель также сообщил, что в администрацию и единую диспетчерскую службу поступают обращения от граждан по вопросам соблюдения мер эпидбезопасности в автобусах и троллейбусах города.

– Соблюдение масочного режима – это требование прокуратуры, которое касается всех. Если пассажир находится в салоне без маски, то водитель обязан остановить движение. Кроме того, кондуктор или водитель имеют право вызвать полицию для дальнейших разбирательств. Отмечу что за нарушение пассажир может быть оштрафован на сумму от 1 до 30 тыс. рублей, – подчеркнул заместитель директора МУП «ЦАП» Семен Жданов.