Вандалы за ночь в Иркутске разгромили Лисихинский парк и сломали фигуру верблюда

МКУ Иркутска «Городская среда» сообщило на своей странице в Instagram, что за ночь 7 июля вандалы сломали в городе несколько объектов – скамейки и урны для раздельного сбора отходов в Лисихинском парке, а так же фигуру верблюда в сквере на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта.

«Уважаемые жители и гости города, топиарные фигуры – это декоративный элемент, украшающий территорию скверов, просим вас не залазить на них и не расшатывать, делая конструкцию неустойчивой», – обратились в сообщении представители организации и добавили, что верблюда увезли в ремонт. По факту случившегося они намерены обратиться в полицию.

В настоящее время личности преступников устанавливаются. Последствия актов вандализма можно увидеть на снимках.