Россияне назвали самые ценные и самые раздражающие качества коллег

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие качества больше всего ценят в своих коллегах жители России, а какие качества их сильнее всего раздражают. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

Самое ценное качество коллег по работе – уважение к другим людям и их труду. Так ответили 51% опрошенных жителей России (множественный выбор). 49% респондентов ценят профессионализм товарищей по работе, а 45% – готовность коллег прийти на помощь в трудных ситуациях.

41% участников исследования отмечают доброжелательность коллег, 40% ценят отзывчивость, а 39% – ответственность. Еще 36% опрошенных назвали лучшим качеством сослуживцев заинтересованность в качестве работы, и 23% – пунктуальность.

В варианте «Другое» 5% респондентов отмечали хорошее чувство юмора коллег и взаимопонимание.

53% опрошенных жителей России рассказали, что чаще всего в коллегах их раздражает распространение сплетен и интриг. Еще 45% респондентов отметили раздражение от лицемерия и обмана со стороны товарищей. 36% участников исследования указали безответственность, 34% – неуважительное отношение к чужому труду, а 33% – непрофессионализм сослуживцев.

Раздражительность от лени коллег указали 28% опрошенных. Четверть респондентов (25%) недовольны конфликтностью коллег, а 23% – непунктуальностью. Еще 16% участников исследования негативно оценивают плохие манеры коллег, а 10% – вредные привычки.

В варианте «Другое» 6% респондентов отмечали, что у их коллег нет раздражающих качеств.