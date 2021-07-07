Ремонт начали в здании концертного зала Иркутской областной филармонии

Область потратит на ремонт около шести миллионов рублей. Завершить работы планируется в конце августа, сообщают в администрации области.

Завершением ремонта станет замена люстр. Новые сделаны на заказ в Санкт-Петербурге. Мотивом для художников послужили люстры, которые находятся Санкт-Петербургской филармонии. Иркутские люстры выполнены хрусталя, в каждой предусмотрено по 63 лампочки. Это существенно превосходит световые возможности прежних светильников.

Специалисты будут использовать энергосберегающие технологии. Это позволит значительно увеличить яркость света и уменьшить потребление энергии. Руководитель филармонии Ирина Касьянова отметила, что через три года филармония отметит юбилей. Обновление концертного зала станет подарком артистам и ценителям классической музыки.