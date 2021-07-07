Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне

На сайте и в отделениях банка стал доступен выпуск лимитированной линейки Opencard Visa в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой, сообщают в банке.

Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса – дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей.

Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка – открытость и инновационность.

Стоимость выпуска карты в новом дизайне – 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание бесплатно.

Все остальные условия – обычные для Opencard: