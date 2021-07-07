Назван подрядчик, который выполнит капитальный ремонт Академического моста в Иркутске

Подведены итоги конкурса, согласно которым капитальный ремонт Академического моста в столице Приангарья выполнит муниципальное предприятие «Иркутскавтодор», следует из документации на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта – 64,5 млн рублей, итоговая – 62,6 млн. В эту сумму, помимо реконструкции моста, входят ремонт двух автодорог и путепровода через Верхнюю Набережную.

Непосредственно ремонт поверхности моста обойдется в 35,6 млн рублей. В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы – снять старое покрытие, восстановить изношенные участки и нанести постоянную разметку.

Согласно документации, работы должны быть выполнены не позднее 15 октября 2021 года.