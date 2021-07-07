Интерес иркутян к спорту вырос

О тренде за ЗОЖ рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
– Резкому росту интереса к спорту и ЗОЖ способствовало снятие пандемийных ограничений. Правда, в Приангарье вновь с 10 июля введены ограничения на посещения фитнес-клубов – пускают только с сертификатом о вакцинации от COVID-19, а спортивные мероприятия проходят без зрителей или перенесены, но пробежки в парке и походы в летнее время, как никогда в тренде, – пишет на своей странице в Инстаграм Владислав.
Основные тренды в регионе:
- Нынешний май по сравнению с допандемийным 2019-м показал рост спроса на услуги спортивных клубов в 2,3 раза, а количество платежей в магазинах спорттоваров выросло на 42%.
- Средние чеки за услуги фитнес-клубов, билеты на спортивные мероприятия и спорттовары выросли на 30%, 26% и 24% соответственно.
- Самые спортивные – мужчины среднего возраста. Они делали 75% от общего числа транзакций в спортмагазинах, и они в основном посещали спортивные мероприятия – 58%.
- Услугами фитнес-клубов женщины пользовались чаще – 55% и 45% платежей соответственно.