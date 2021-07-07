Интерес иркутян к спорту вырос

О тренде за ЗОЖ рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

– Резкому росту интереса к спорту и ЗОЖ способствовало снятие пандемийных ограничений. Правда, в Приангарье вновь с 10 июля введены ограничения на посещения фитнес-клубов – пускают только с сертификатом о вакцинации от COVID-19, а спортивные мероприятия проходят без зрителей или перенесены, но пробежки в парке и походы в летнее время, как никогда в тренде, – пишет на своей странице в Инстаграм Владислав.

Основные тренды в регионе: