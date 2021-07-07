Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный по объему выпуск облигаций

Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный для банка по объему выпуск облигаций серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд рублей. Прием заявок на приобретение облигаций данного выпуска состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона данной серии была определена в размере 7,60% годовых, сообщают в банке.

Срок обращения серии – 2 года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,70-7,80% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 7,85-7,95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7,60% (доходность 7,74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд рублей.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,60% годовых (доходность к погашению – 7,74% годовых), что составляет 94 б.п. к G-curve.

«Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 млрд рублей», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.