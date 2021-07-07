На базе Иркутской областной клинической больницы откроют ковидный госпиталь на 800 коек

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что продолжается работа по расширению коечного фонда для пациентов с ковидом. На завершающем этапе перепрофилирование областной клинической больницы. Там будет развернуто 800 коек, а не 700, как сообщалось ранее.

– Наша главная задача обеспечить все введенные койки кислородом и необходимыми медпрепаратами. Подчеркну, что перевод областной клинической больницы не означает отказ в медицинской помощи. Высокотехнологичная медицинская помощь по важным направлениям будет оказываться в «чистой зоне» областной больницы. Экстренную помощь пациентам будут оказывать в других больницах и поликлиниках города.

По словам главы региона, стационарных больных из областной больницы сейчас направляют в городскую клиническую больницу №1.



По данным оперштаба, на 7 июля коронавирусом заразились 340 жителей Иркутской области. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 76,5 тыс. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 421 человека (+56).