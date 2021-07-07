Более 400 тысяч жителей Приангарья сделали первую прививку от COVID-19

На 7 июля первым компонентом вакцины привито 402 021 человек, это 16,9% населения области. Из них полный курс вакцинации прошли 283 324 человека. Такие данные были озвучены на заседании оперштаба.

Тем не менее, пока Иркутская область в числе отстающих регионов по уровню вакцинации и занимает только 44 место по России из 85. Согласно данным портала GOGOV на 7 июля, соседняя Бурятия на 17-м месте (20,5% населения привито), Красноярский край на 62-м (15,0% соответственно).

– Мы перешагнули за четыреста тысяч привитых первым компонентом вакцины. Препараты в регион поступают регулярно. Этот вопрос я держу на личном контроле. Но эпидемическая обстановка в Иркутской области остается крайне сложной. Еще раз повторю, что приостановить распространение коронавируса мы сможем только увеличивая темпы вакцинации и соблюдая ограничительные и профилактические меры, – отметил Игорь Кобзев.