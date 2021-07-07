В Центре «Мой бизнес» можно поставить прививку от COVID-19

В иркутском Центре «Мой Бизнес» представители малого и среднего бизнеса, их сотрудники и самозанятые граждане смогут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Для этого необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

– Вакцинация производится по предварительной записи. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, – сообщили SIA.RU в центре.

Ранее Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 4 июля заявил о готовности правительства организовать вакцинацию работников малого и среднего бизнеса на территории организаций.

– Я готов вместе с минздравом выделять врачебные бригады и вакцинировать по желанию работников малого и среднего бизнеса на их территории, чтобы исключить перекрестные потоки. У нас определено, и мы это уже решили с уполномоченным по правам предпринимателей, что малый и средний бизнес фиксирует заявку, и в этот же день убывают туда врачи. Сколько нужно, 100, 200 человек, родных, близких, мы всех провакцинируем, – отметил глава региона.