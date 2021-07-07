Сандаков рассчитывает до конца месяца закрыть потребность в лекарствах от коронавируса

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира 7 июля сообщил, что закрыть потребность в лекарствах от коронавируса, которые необходимы амбулаторным больным, планируется до конца месяца.

«Сегодня у нас поставка и развоз двух препаратов, завтра крупная поставка и 14 июля еще будет одна большая. Я, надеюсь, что мы потребность эту закроем до конца месяца приблизительно совсем», – отметил глава минздрава.

По словам министра, во второй половине июля регион получит федеральные средства, которые также будут потрачены на покупку лекарств. В настоящее время препараты в регион поступают часто, но из-за большого спроса, по словам властей, быстро заканчиваются.