Метровой диапазон: cистему регулирования уровня Байкала нужно менять

Бурятские ученые назвали гидрологическую обстановку на Байкале «катастрофической», заявив о риске разрушений на восточном береге, иркутские ученые с этим не согласны. По их мнению, все циклично, периоды маловодья сменяются резким подъемом воды. Действующая система регулирования уровня Байкала нуждается в переменах, они в свою очередь, должны быть основаны на научном подходе, заявили эксперты в интервью ВСП.

2 июля сбросы воды Иркутской ГЭС увеличили до 2800 кубометров в секунду, 7 июля они повысились ещё на 100 кубометров в секунду. Такое решение приняло Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Основанием для него стал высокий приток в Байкал и Братское водохранилище. Росгидромет прогнозирует, что полезный приток в Байкал в июле может составить 4700-5700 кубометров в секунду, что составляет 100-120% от нормы.

Перед ведомством вновь стоит непростая задача со множеством неизвестных: с одной стороны, обеспечить плавное наполнение Байкала, с другой – оставить в озере достаточную свободную ёмкость, чтобы осенью его уровень не превысил отметку 457,0 м в Тихоокеанской системе высот, которая соответствует отметке нормального подпорного уровня Иркутской ГЭС и была установлена правительством России в качестве максимально допустимой. Минимум составляет 456,0 м ТО. Соответствующее постановление федеральное правительство приняло в 2001 году.

Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН:

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Пример – 1932 год, когда случилось катастрофическое наводнение. Есть некая цикличность. Другой момент, какова периодичность этого цикла. Кто-то привязывает её к солнечной активности и говорит, что цикл составляет десять-одиннадцать лет. Мы проводили соответствующие исследования и пришли к выводу, что это не так – речь о десятках лет.

Тренд на затяжное маловодье сменился в 2018 году. Осенью 2020-го уровень воды в Байкале превысил отметку 457,0 м ТО, такой риск велик и сейчас.

Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН:

– Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически. К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.

Согласно официальным докладам о состоянии озера и мерах по его охране, в 1900-1958 годах, то есть до строительства Иркутской ГЭС, внутригодовая амплитуда колебаний уровня воды в Байкале составляла в среднем 83 см. Однако в 1932 году она составила 1,52 м. «Разбег» между минимальным и максимальным уровнями, зафиксированными в естественных условиях, и вовсе достигает 2,00 м. С вводом Иркутской ГЭС появилась возможность контролировать эти колебания, защищая г. Иркутск и нижележащие населённые пункты от экстремальных паводков, и использовать энергию воды на благо развития региона.