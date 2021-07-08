Глава Альфа-Банка вошел в совет директоров Билайна, а глава Билайна — в совет директоров банка

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров Билайна, а глава Билайна Александр Торбахов — в совет директоров банка. Это ускорит принятие решений по совместным проектам.

Год назад Альфа-Банк и Билайн объединили свои компетенции и ресурсы в области больших данных. Партнеры выпустили дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25» и кредитную карту «Билайн 100 дней без %» с готовым лимитом. Обе карты можно оформить за минуту благодаря технологии Mobile ID.

«Это яркий пример того, как партнерство Альфа-Банка с лидером другой индустрии помогло создать суперсервис, который невозможно повторить. И для этого нам не нужно строить экосистему, создавать барьеры. За лучшие продукты клиенты сами "голосуют ногами". Уже сегодня наше партнерство — выгодный бизнес, который принес Альфа-Банку сотни тысяч новых клиентов», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Билайн в своей стратегии делает серьезную ставку на глубокое партнерство с лидерами российского бизнеса. Наша совместная работа с Альфа-Банком — один из примеров, почему такое взаимодействие является будущим, как для телеком-, так и для банковской индустрии. Мы планируем еще активнее расширять наше взаимодействие, теперь еще и на уровне советов директоров», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.