Банк «Приморье» подарил новые скверы социальным учреждениям Владивостока

Новые скверы появились в двух социальных учреждениях Владивостока 3 июля благодаря поддержке Банка «Приморье». Субботник был приурочен ко Дню рождения Владивостока и предстоящему Дню рождения Банка «Приморье».

Особый сквер был разбит на территории КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) школа II вида», где обучаются дети с нарушениями слуха. Здесь сотрудники Банка «Приморье» высадили липу, дуб, клен и аллею рябин, а также организовали живую изгородь из цветущих кустарников. А на территории отделения помощи семье и детям «Семь-я» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» сотрудники Банка организовали палисадник с цветущими гортензиями, форзициями и жасмином.

— Благодарим Банк «Приморье» за помощь в создании сквера на территории школы, — говорит директор КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) школа II вида» Наталья Борисенко. — Сквер будет «расти» вместе с нашими воспитанниками, благотворно влияя на психоэмоциональное состояние детей, и, соответственно, на их здоровье.

— Нам очень приятно, что представители крупного регионального банка не остаются в стороне от поддержки социальных учреждений, — комментирует заведующая отделением помощи семье и детям «Семь-Я» Яна Свистунова. — Благодаря сотрудникам Банка «Приморье» у нас появился прекрасный сквер с цветущими кустарниками, который украсит территорию центра и станет еще одной точкой притяжения для наших подопечных.

— Банк «Приморье» уже в течение многих лет реализует социальные и благотворительные проекты в регионах присутствия, такие как: высадка магнолий и других растений в скверах и социальных учреждениях Владивостока, вручение новогодних подарков воспитанникам детских социальных и реабилитационных учреждений Приморского края, организация экскурсионных поездок для детей с особенностями здоровья, поддержка учреждений среднего профобразования. В 2020 году в разгар пандемии Банк «Приморье» поддержал учреждения здравоохранения в городах, где расположены офисы, и закупил необходимое медицинское оборудование, расходные материалы и технику, — комментирует и.о. зПредседателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — При этом стоит отметить, что в большинстве социальных проектов принимают самое активное участие и сотрудники Банка.