Чистая прибыль банка ВТБ увеличилась за первое полугодие до 129,5 млрд рублей

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные финансовые результаты по РСБУ за июнь и шесть месяцев 2021 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«Результаты июня и первого полугодия отражают выход Банка на устойчивый уровень прибыльности на фоне существенного роста баланса и объема операций в текущем году. Комбинация сильного органического роста бизнеса, нормализации расходов на обесценение и умеренный рост издержек создают основу для достижения сильных результатов во втором полугодии и за весь год».

Доходы и прибыль

По итогам первого полугодия 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за шесть месяцев текущего года составила 129,5 млрд рублей, в том числе в июне — 17,5 млрд рублей, увеличившись в 2,5 и в 175 раз соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистый процентный доход составил 287,1 млрд рублей и 51,9 млрд рублей за первое полугодие и июнь соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 28,7% и 33,4%. Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской Федерации. За первое полугодие доход от долговых ценных бумаг Российской Федерации составил 33,0 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,3 раза.

Чистый комиссионный доход продолжил расти опережающими темпами, составив 77,8 млрд рублей и 12,9 млрд рублей за первое полугодие и июнь и увеличившись год к году на 36,3% и 38,7% соответственно.

Расходы на резервы под обесценение составили 58,5 млрд рублей в первом полугодии и 10,6 млрд рублей за июнь, снизившись на 42,8% и на 56,0% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Соотношение объема созданных резервов к суммарному кредитному портфелю по состоянию на 1 июля составило 5,6% (5,6% на 1 июня и 5,3% на 1 января).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 95,1 млрд рублей и 16,5 млрд рублей за первое полугодие и июнь соответственно, увеличившись на 5,3% и 38,9% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.

Капитал и нормативы достаточности капитала

По состоянию на 1 июля 2021 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 811,7 млрд рублей, увеличившись на 5,4% за июнь и на 10,1% с начала года. В структуре общего капитала 1 249,1 млрд рублей составляет базовый капитал, и 1 537,6 млрд рублей — основной капитал. Активы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,9% за июнь и на 4,4% с начала года, достигнув 15 243,0 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июля 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,89%, Н1.1 (базовый) — 8,18%, Н1.2 (основной) — 10,08%.

За первое полугодие в регулятивный капитал были включены выпущенные Банком субординированные облигации на сумму 139,3 млрд рублей, в т.ч. за июнь в регулятивный капитал были включены субординированные облигации на сумму 76,9 млрд рублей.

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 июля 2021 года составили 18,1 трлн рублей, увеличившись на 10,9% за первое полугодие и на 1,4% за июнь.

Суммарный кредитный портфель составил 12,6 трлн рублей, увеличившись на 6,6% за первое полугодие и на 0,4% за июнь. При этом кредиты физическим лицам выросли на 16,6% и 3,7% с начала года и за июнь 2021 года соответственно, достигнув 3,8 трлн рублей (30,2% суммарного кредитного портфеля), объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 8,8 трлн рублей, увеличившись на 2,8% с начала года и снизившись на 0,9% за июнь.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 41,4% до 3,0 трлн рублей, в том числе на 3,6% за июнь 2021 года. Основным фактором роста вложений в ценные бумаги стали инвестиции Банка в долговые обязательства Российской Федерации (ОФЗ).

Средства клиентов по состоянию на 1 июня 2021 года составили 15,6 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие и июнь на 15,1% и 1,1% соответственно. Структура клиентских привлечений остается стабильной: 66,3% составляют средства юридических лиц, 33,7% — средства физических лиц.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.