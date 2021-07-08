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Банк «Фридом Финанс» запустил поддержку сервиса Samsung Pay для карт Mastercard и Visa

Банк «Фридом Финанс» запустил поддержку сервиса Samsung Pay для карт Mastercard и Visa. Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки при помощи смартфона или носимого устройства.*

Кроме того, с помощью Samsung Pay можно оплачивать покупки смартфоном в интернет-магазинах и приложениях, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы. **

Чтобы оплатить покупку, нужно просто:

  • провести по экрану снизу вверх и выбрать карту
  • подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения
  • поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.

Подробнее о Samsung Pay можно узнать на странице.

* В Samsung Pay на носимом устройстве можно добавить только карты Mastercard или Visa
** Денежные переводы доступны только для карт Mastercard и Visa банков РФ


/ Сибирское Информационное Агентство /
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