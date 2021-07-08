Банк «Фридом Финанс» запустил поддержку сервиса Samsung Pay для карт Mastercard и Visa. Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки при помощи смартфона или носимого устройства.*



Кроме того, с помощью Samsung Pay можно оплачивать покупки смартфоном в интернет-магазинах и приложениях, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы. **



Чтобы оплатить покупку, нужно просто:

провести по экрану снизу вверх и выбрать карту

подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения

поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.



Подробнее о Samsung Pay можно узнать на странице.



* В Samsung Pay на носимом устройстве можно добавить только карты Mastercard или Visa

** Денежные переводы доступны только для карт Mastercard и Visa банков РФ