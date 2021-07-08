Венчурный фонд группы Райффайзен повторно инвестировал в российский стартап Agro.Club

Elevator Ventures, корпоративный венчурный фонд группы Райффайзен, совместно с другими международными инвесторами принял участие в инвестиционном раунде, А, в ходе которого российский стартап Agro. Club получил 5 млн долларов США на дальнейшее развитие на глобальной
Ведущими инвесторами раунда стали международный фонд с аграрной экспертизой Rabo Frontier Ventures (RFV) и VentureFriends, крупный европейский венчурный фонд с фокусом на маркетплейсы, финтех и SaaS модели. Действующие инвесторы Agro. Club, включая фонд Speedinvest, также приняли участие в раунде.
В 2020 году оборот Agro. Club вырос в 10 раз до 40 млн долларов. После получения посевного раунда в начале прошлого года Agro. Club вышел на рынки Северной Америки и нарастил команду до 70 человек, включая лидеров рынка с опытом в сельском хозяйстве,
«Как только международные аграрные компании знакомятся с преимуществами нашей платформы на практике, они сразу начинают использовать ее в разных странах мира. Закрытие этого раунда оказалось своевременным и позволит нам продолжить общение с большим количеством заказчиков на разных континентах. А с экспертизой Rabo Frontier Ventures и VentureFriends в финтехе и АПК мы станем для клиентов еще полезнее», — прокомментировал Егор Кирин, основатель и CEO Agro. Club.
В России Agro. Club — это преимущественно зерновой маркетплейс, позволяющий пользователям цифровой платформы и мобильного приложения (более 17 тысяч фермеров по данным проекта) заключать сделки
В США и Канаде Agro. Club сотрудничает с крупными производителями семян, агрохимии и кормовых добавок, предлагая встраиваемое
«Технологии Agro. Club решают очень важную проблему, резонирующую с интересами группы Райффайзен и Райффайзенбанка в России — повышение прозрачности расчетов и доверия между различными игроками отрасли», — отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра инноваций Райффайзенбанка.
Elevator Ventures тесно сотрудничает с акселератором Elevator Lab, который является самой большой программой по акселерации стартапов в Восточной Европе. Группа RBI инвестирует в успешных участников акселерационной программы и в дальнейшем развивает стратегическое партнерство с портфельными компаниями. В Райффайзенбанке в России с 2016 года существует своя программа инноваций — уникальный фреймворк работы с молодыми компаниями, которые предлагают инновационные, мало проверенные в деле технологии, сервисы или решения. Программа — это в том числе эффективный инструмент для российских стартапов, чтобы в выгодном свете презентовать интересные решения для Elevator Ventures.