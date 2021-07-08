Минфин предложил повысить налоги для состоятельных россиян

Минфин предлагает две меры по «донастройке» налоговой системы, которые касаются состоятельных россиян. Ведомство предлагает изменить начисление страховых взносов с более высоких доходов и сформировать новые правила начисления налога на имущество. Это позволит дополнительно пополнить бюджет почти на 100 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свод предложений Минфина, которые он представил бюджетной комиссии 1 июля.

В качестве первого способа увеличить поступления в бюджет Минфин предлагает повысить страховые взносы с годовых зарплат более 122 тыс. руб. в месяц. Сейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не превысит 1,46 млн руб. После этого ставка падает до 10%.

Министерство хочет повысить лимит в 1,46 млн, что заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. По подсчетам ведомства, к 2024 году это позволит дополнительно собирать в бюджет 45 млрд руб.

В качестве второго способа ведомство предлагает расширить налогооблагаемую базу по налогу для физических лиц на имущество, совокупная стоимость которого превышает 500 млн рублей. Минфин предлагает облагать таких владельцев налогом на имущество по ставке 0,3%. Сейчас по общему правилу по ставке в 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные строения. А повышенная ставка в 2% применяется для объектов, чья кадастровая стоимость по отдельности превышает 300 млн рублей. Ставка 0,5% применяется для нежилых помещений — складов и прочего. Новая налоговая категория может приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно, подсчитал Минфин.