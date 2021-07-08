Годовая инфляция в июне установила пятилетний рекорд

Годовой рост потребительских цен в июне 2021 года ускорился до 6,5% – это максимум с августа 2016-го, месячная инфляция составила 0,69%, сообщает Росстат.

Из продуктов больше всего в июне подорожала свекла – на 58,4%, цены на морковь выросли на 37%.

Среди непродовольственных товаров больше всего повысились цены на древесностружечные плиты (ДСП) и доску обрезную — на 19,2% и 15,7%.

В секторе услуг значительней всего в июне повысились цены на путевки в Турцию (38,9%), авиасообщение с которой было восстановлено 22 июня.