Названы главные процессы российской экономики на ближайшие десять лет

О них рассказал Анатолий Чубайс на выставке ИННОПРОМ-2021.

«Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них – это, конечно, водород. Было сказано – $50 млрд объем продаж собственно водорода, плюс на них нужно еще около 50 тыс. МВт энергетических мощностей. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд. Это очень серьезные цифры. Это колоссальный вызов, который затронет всех: от промышленности до науки», – передает РБК слова Чубайса.

По его словам, производство водорода – уникальная возможность, которая открывается перед страной. Однако она подразумевает и большие конкурентные риски. Чубайс напомнил, что в ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить инвестиции в мегапроект на Украине по производству водорода и его экспорту в Германию и другие европейские страны.

«Перед нами стоит выбор: либо мы эту фантастическую открывающуюся возможность освоим, мобилизовавшись и консолидировав бизнес и промышленность; либо нет», – подчеркнул спецпредставитель президента. Вторым наиболее значимым для российской экономики процессом, по мнению Чубайса станет глубокая реструктуризация 100% отраслей, по крайней мере, экспортных.



