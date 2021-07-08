Банк «Открытие»: котировки угля бьют рекорды

Котировки энергетического угля в Европе и Азии продолжили рост в июне-июле 2021 г. и на 6.07.2021 г. составили $123/т (CIF ARA) и $140/т (Newcastle), достигнув максимальных значений c августа 2011 г. Столь существенный прирост котировок особенно в ЕС, где тема энергоперехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии стала ключевой, сбивает с толку участников рынка и инвесторов, отмечает Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research»:

– Чтобы оценить дальнейшее развитие рынка, стоит взглянуть на причины текущего роста цен. По предварительным данным, объем мировой торговли энергетическим углем за первые 4 месяца 2021 г. снизился относительно 2019 г. и даже 2020 г. на 9% и 4% соответственно. Следовательно, в основе роста котировок не лежит естественный процесс расширения рынка, который определяет долгосрочные тенденции для большинства сырьевых активов.

На наш взгляд, основной причиной стремительного взлета котировок угля на протяжении всех 6 месяцев 2021 г. стали постоянно возникающие «шоки» предложения и спроса. Одна из главных их характеристик – слабая предсказуемость и, как следствие, значительное влияние на цены. В отношении рынка энергетического угля «шоки» проявлялись в неожиданных сбоях поставок и таких же неожиданных резких скачках спроса.

Так, если рассматривать ситуацию на рынке с начала 2021 г., то мы стали свидетелями резкого похолодания в Северном полушарии при одновременном сбое поставок угля из Австралии (сломались погрузчики и затопило железную дорогу в порт), Индонезии (затопления регионов добычи), ЮАР (поезд сошел с рельс и перекрыл дорогу в порт), Колумбии (социальные конфликты и блокада крупного угольного рудника). Фактически рынок, не успевая решить одну проблему с предложением угля, сталкивался с новой.

В июне 2021 г. «шоки» продолжили оказывать влияние на рынок. Так, рекордные значения температуры в Азии и в Северном полушарии вынудили увеличить расходы на электричество, доведя его до значений, близких к пиковым уровням лета. При этом предложение оставалось низким, так как не успело еще в полной мере восстановиться в Индонезии после майских затоплений. Регуляторами в Китае оно было ограничено после серии проверок соблюдения норм промышленной безопасности. При этом увеличение поставок из Колумбии только началось.

Подогревал интерес к росту спроса на уголь также и высокий уровень цен на газ – с начала 2021 г. он вырос вдвое в Европе на фоне низких запасов и холодной зимы. В результате модели coal-to-gas switching, которые указывают на потенциальную экономическую выгоду от использования газа или угля в энергогенерации, отдавали предпочтение последнему. И если бы не квоты на выбросы CO2, которые также достигли исторических максимумов в 2021 г., текущий уровень потребления угля оказался бы значительно выше в ЕС.

Несмотря на то, что «шоки» рынка энергетического угля оказали поддержку котировкам во всех ключевых регионах, их влияние в ближайшее время начнет снижаться. По нашим оценкам, локальный дефицит продолжит доминировать на рынке в течение июля и августа 2021 г., после чего следует ожидать заметной отрицательной коррекции цен. Ключевым фактором, определяющим перспективы балансировки рынка в следующие несколько месяцев, является скорость роста предложения угля в ответ на текущие высокие значения цен. Предполагается, что окончание празднования 100-летия Коммунистической партии Китая может привести к постепенному снятию ограничений на работу угольных предприятий в стране, приводя к росту внутреннего производства. Более того, Индонезия, которая к концу июня практически полностью восстановилась от последствий наводнений в мае 2021 г., рассчитывает увеличить объем предложения в 2021 г. на 14% г/г до 625 млн т. Так, планы крупнейших индонезийских угледобывающих компаний пересматриваются в сторону повышения на 2021 г., подразумевая рост добычи от 2% г/г до 20% г/г в каждом отдельном случае. Аналогичные признаки роста предложения угля фиксируются в Латинской Америке, США и Австралии.

Тем не менее, балансировка рынка не означает, что цены на уголь вернутся к своим значениям 2019 г. или 2020 г. Наш прогноз предполагает, что коррекция на рынке ограничится снижением на 10-15% к концу текущего года. Поддержку спросу во второй половине 2021 г. окажет сезонный рост потребления угля и накопление запасов перед отопительным сезоном.

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