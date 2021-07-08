Куда жаловаться на нелегальных майнеров?

Иркутскэнергосбыт опубликовал телефон горячей линии.

Если вам стало известно или вы подозреваете о случаях нелегального майнинга, сообщить об этом энергетикам можно по телефону

8-800-100-9-777 или 8 (3952) 790-777, по телефону доверия 8 (3952) 797-537, 8 (3952) 792-480, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»:

– Прежде всего нелегальный майнинг несёт угрозу надёжному энергоснабжению простых потребителей – энергоёмкое оборудование перегружает сети, что приводит к постоянным отказам, авариям и отключениям света. Призываем жителей области не оставлять без внимания такие случаи. Все обращения будут обязательно проверены сотрудниками компании, – говорят в Иркутскэнерго.

Напомним, что против майнеров в Приангарье заведено более 20 дел. Нелегальных майнеров в Иркутской области привлекает самыйц низкий в стране энерготариф.