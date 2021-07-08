Иностранца в Зиме оштрафовали за попытку подкупить сотрудника ОБЭП

В городе Зима Иркутской области суд оштрафовал 30-летнего иностранца за попытку дать взятку сотруднику ОБЭП.

Суд установил, что в апреле 2021 года подсудимый, будучи продавцом в магазине одежды и обуви, во избежание изъятия контрафактного товара, пришел в служебный кабинет начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, и в ходе беседы положил ему на стол денежные средства в сумме 51 тыс рублей. От получения денег сотрудник полиции отказался, доложив руководству о поступившем предложении.

Зиминский городской суд признал продавца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействия). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.