Аргентина рассказала о побочных эффектах «Спутника»

Они проявились у 0.5% привитых, передает РБК.

В отчете Минздрав Аргентины приводит число случаев ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization) – это случаи побочных эффектов, которые возникли после введения вакцины, хотя это не обязательно означает прямую причинно-следственную связь.

В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, получивших препарат, у «Спутника V» также чаще всего случаются побочки – 548,73, или примерно в 0,55% случаев. Для сравнения, аналогичный показатель для препарата от AstraZeneca – 132,34, для китайской вакцины – 34,61.

Однако если брать в расчет только наиболее тяжелые случаи ESAVI, потребовавшие госпитализации пациента, то российская вакцина занимает второе место по предполагаемой безопасности. Госпитализации после укола российским препаратом случались только в 0,0027% случаев. Немногим больше частота госпитализаций после применения Covishield от AstraZeneca – 0,003%.

Чаще всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались в головной боли, небольшой лихорадке, общей слабости, болезненности в месте укола. На эти симптомы в сумме приходится 97% всех случаев побочных эффектов.

В девяти случаях у пациентов, получивших вакцину, случилась аллергическая реакция. Еще девять пациентов сообщили, что у них появился металлический вкус во рту. У 678 пациентов произошло расстройство желудочно-кишечного тракта.

На 6,9 млн уколов «Спутником V» пришлось пять случаев побочных эффектов неизвестного происхождения – их связь с введением препарата точно не установлена. В их числе два случая возникновения синдрома Гийена-Барре (аутоимунная реакция, при которой иммунная система атакует периферическую нервную систему), два случая тромбоцитопении (снижения уровня тромбоцитов в крови) и один случай перикардита (воспалительный процесс в сердце).