Более 400 деревьев высадят после ремонта на улице Трактовой в Иркутске

​​Подрядная организация, выполняющая ремонт улицы Трактовой в Иркутске, приступила ко второму этапу работ, всего их будет четыре. Кроме ремонта асфальта и перекладки коммуникаций на дороге появятся выделенные полосы для общественного транспорта, велодорожки, современная система освещения, тротуары и водосбросные сооружения с проезжей части. Также будет выполнена посадка более 400 деревьев. Конечный срок выполнения работ по контракту 15 октября 2021 года. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Все работы разбиты на четыре этапа. На данный момент мы приступили ко второму этапу. В дневное время ведется ремонт системы ливневой канализации, земляные и бетонные работы вдоль проезжей части. В вечерние и ночные часы производим фрезерование асфальта и укладку выравнивающего слоя. При благоприятных погодных условиях до конца недели завершим укладку первого слоя асфальта по всей правой стороне, – сообщил главный инженер подрядной организации Константин Кузнецов.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова на объекте увеличено число рабочих и спецтехники, более 50 человек работают без перерывов.

– Большинство работ подрядчик проводит в ночное время, чтобы не мешать проезду транспорта. Несмотря на погодные условия, грунтовые воды, работает по графику. Все работы на объекте контролируют специалисты независимого строительного контроля. На данный момент замечаний нет, – отметил Руслан Болотов. – Этот объект знаковый для всего Иркутска. Именно здесь появятся первые в городе выделенные полосы для движения общественного транспорта, что в значительной степени ускорит путь из Ленинского округа в другие районы.