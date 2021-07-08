Сразу два иркутских вуза вошли в топ-16 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников

По одному из Омска, Томска, Новосибирска, Кемерово и Красноярска.

SuperJob представил рейтинг российских вузов 2021 года по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2015-2020 годах.

Иркутский государственный университет опустился на две позиции и занял 14-ое место в рейтинге. За год зарплаты выпускников выросли на 2 000 рублей и составляют сегодня 70 000 рублей в месяц. В среднем более половины закончивших вуз остаются трудиться в самом городе: доля работающих в Иркутске выпускников составляет 67%. Байкальский государственный университет занял 15-ую строчку, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году. За год зарплаты выпускников выросли на 3000 рублей и составляют сегодня 67 000 рублей в месяц. Средний балл ЕГЭ в 2020 году для абитуриентов был равен 79 баллам (для сравнения в вузе-лидере – МГИМО – 98).

Национальный исследовательский Томский государственный университет за год опустился на две строчки и занял 12-ое место в рейтинге. За год зарплаты выпускников выросли на 3 000 рублей и составляют сегодня 73 000 рублей в месяц.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского за год опустился на одну строчку и занял 9-ое место в рейтинге. За год зарплаты выпускников выросли на 7 000 рублей и составляют сегодня 80 000 рублей в месяц.

Тройку ведущих сибирских вузов замыкает Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, расположился на 13-м месте, удержав свои позиции: его выпускники в среднем получают 72 тыс. рублей.

Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске замыкает восьмёрку ведущих юридических вузов Сибири – 16-ое место. Средние зарплаты выпускников выросли за год на 3 000 рублей и сегодня составляют 67 000 рублей в месяц.

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Наибольшую приверженность городу обучения среди вузов Северо-Запада показали выпускники СФУ (85%) и Байкальский государственный университет − 70%.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 38 вузами. В пятерке лидеров рейтинга за год произошли изменения. Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ в 2021 году занял лидирующую позицию, его выпускники в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 125 000 руб. (+15 000 руб. за год). Первую строку МГИМО уступил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: в 2021 году МГУ на втором месте со средним заработком молодых специалистов в 120 000 руб. Санкт-Петербургский государственный университет в 2021 году на третьем месте, среднемесячная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 115 000 руб.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» находится на четвертой строке вместе с Финансовым университетом при Правительстве РФ (110 000 руб.). На пятом месте – Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) со средней зарплатой выпускников в 100 000 руб. в месяц.