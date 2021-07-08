Более 60 граждан прошли бесплатное обучение в Иркутской области

Обучение по программам Ворлдскиллс по 49 компетенциям началось в июне. Оно проходит на базе колледжей и техникумов, сообщают в правительстве области.

Как сообщили в министерстве образования Иркутской области, на сегодня 33 человека обучились по программам компетенций «Охрана труда», «Преподавание в младших классах» «Дошкольное воспитание». В июле завершают обучение парикмахеры, сварщики, слесари по эксплуатации сельскохозяйственных машин – еще 33 человека.

По словам министра образования Иркутской области Максима Парфёнова, среди 49 направлений подготовки есть наиболее востребованные на региональном рынке труда компетенции. Это производственная сборка изделий авиационной техники, сварочные технологии, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, интернет вещей.

В Иркутском аграрном техникуме 7 – 8 июля сдавали квалификационные экзамены по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Из 13 слушателей – двое мужчин, остальные женщины. По оценке экспертов, они наравне с представителями сильного пола разбирают-собирают двигатель трактора, комплектуют, меняют детали техники. Как рассказали сами участницы программы, на селе с такими навыками без работы не останешься.