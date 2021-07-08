Новости

10 самых дорогих вакансий в Иркутске за июнь 2021 года

Аналитики hh.ru подготовил топ-10 самых дорогих вакансий июня, адресованных иркутским соискателям. Девять из десяти вакансий предлагают вахтовый режим работы, при этом на зарплату от 300 тысяч рублей могут претендовать соискатели- геологи, геодезисты, электромеханики по торговому и холодильному оборудованию.

Абсолютным лидером по уровню зарплат стала вакансия главный технолог ЗИФ с зарплатой от 350 до 400 тысяч рублей на руки. Вакансия предполагает релокацию в Африку, при этом работодатель берет на себя организацию перелета, питание, проживание и медицинское обеспечение сотрудника.

Любопытно, что в топ не попало ни одно предложение работы непосредственно в Иркутске, все они предполагают переезд. Хотя есть одна вакансия, которая дает возможность выбора между переездом и работой на «удаленке» в родном городе – Senior Java Developer, с зарплатой 180-300 тысяч рублей, работодатель – компания, создающая систему лицензирования, работающую под высокими нагрузками. Требования к кандидату – опыт в разработке Web-сервисов на Java, знание SQL, понимание SOLID, OOD, шаблонов проектирования, а также привычка следовать правилу бойскаута, что в среде «айтишников» означает оставлять код столь же чистым, каким его принял.

Топ-10 высоких зарплат, которые в июне предлагали иркутским соискателям

вакансия

предлагаемая зарплата

локация места работы

Главный технолог ЗИФ

350 000 – 400 000 руб.

Африка

Генеральный директор

от 300 000 руб.

Тайтурка

Менеджер по продажам (без поиска)

от 300 000 руб.

Сочи

Геодезист

от 300 000 руб.

Тайшет

Главный геолог

от 300 000 руб.

Бурятия

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию

от 300 000 руб.

Билибинский р-н

Начальник производственного участка

250 000 – 300 000 руб.

Бодайбинский р-н

Повар-бригадир

от 210 000 руб.

север Иркутской области

Senior Java Developer

180 000 – 300 000 руб.

Новосибирск или "удаленка"

Инженер по наладке и испытаниям

120 000 – 280 000 руб.

Норильск

Всего за июнь в Иркутской области было размещено 1,9 тысяч вакансий с зарплатой выше 105 тысяч рублей, из них на долю специалистов из сферы строительства и недвижимости пришлось 36% предложений, таким образом, они возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых работников в регионе. На втором месте по количеству вакансий с высокими зарплатами оказались сотрудники из сферы «транспорт, логистика» (20% вакансий). На третьем месте – рабочий персонал (16%), на четвертом – специалисты из сферы добычи сырья (11%) и на пятом – производственники (10,5%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (19)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании