10 самых дорогих вакансий в Иркутске за июнь 2021 года

Аналитики hh.ru подготовил топ-10 самых дорогих вакансий июня, адресованных иркутским соискателям. Девять из десяти вакансий предлагают вахтовый режим работы, при этом на зарплату от 300 тысяч рублей могут претендовать соискатели- геологи, геодезисты, электромеханики по торговому и холодильному оборудованию.

Абсолютным лидером по уровню зарплат стала вакансия главный технолог ЗИФ с зарплатой от 350 до 400 тысяч рублей на руки. Вакансия предполагает релокацию в Африку, при этом работодатель берет на себя организацию перелета, питание, проживание и медицинское обеспечение сотрудника.

Любопытно, что в топ не попало ни одно предложение работы непосредственно в Иркутске, все они предполагают переезд. Хотя есть одна вакансия, которая дает возможность выбора между переездом и работой на «удаленке» в родном городе – Senior Java Developer, с зарплатой 180-300 тысяч рублей, работодатель – компания, создающая систему лицензирования, работающую под высокими нагрузками. Требования к кандидату – опыт в разработке Web-сервисов на Java, знание SQL, понимание SOLID, OOD, шаблонов проектирования, а также привычка следовать правилу бойскаута, что в среде «айтишников» означает оставлять код столь же чистым, каким его принял.

Топ-10 высоких зарплат, которые в июне предлагали иркутским соискателям

Всего за июнь в Иркутской области было размещено 1,9 тысяч вакансий с зарплатой выше 105 тысяч рублей, из них на долю специалистов из сферы строительства и недвижимости пришлось 36% предложений, таким образом, они возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых работников в регионе. На втором месте по количеству вакансий с высокими зарплатами оказались сотрудники из сферы «транспорт, логистика» (20% вакансий). На третьем месте – рабочий персонал (16%), на четвертом – специалисты из сферы добычи сырья (11%) и на пятом – производственники (10,5%).