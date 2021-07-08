Смертность от коронавируса в Иркутской области остается на высоком уровне

Уже несколько недель ежедневно в области умирает более 30 больных новой инфекцией.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 76 875 человек, за последние сутки – у 348.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 554 человека (+133).

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.