Портфель инвестпроектов малого и среднего бизнеса сформировали в Иркутской области

Сегодня область реализуется 120 проектов – это свыше 2,4 трлн рублей инвестиций, 26 тыс. новых рабочих мест и 2 трлн рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сообщают в администрации.

В Послании «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год» губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул: все крупные инвестиционные проекты продолжают реализовываться и пользуются приоритетной поддержкой Правительства региона.

Усилия Правительства Иркутской области и бизнеса направлены не только на реализацию таких крупнейших инвестиционных проектов, как освоение золоторудных и редкометалльных месторождений в Бодайбинском и Нижнеудинском районах, угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах, создание картонного производства в городе Усть-Илимске, организация производства лекарственных препаратов и субстанций в Усолье-Сибирском, строительство алюминиевых заводов в Тайшетском районе и первого в регионе предприятия по производству полиэтилена в Усть-Кутском районе.