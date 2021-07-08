110 человек заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

По темпам заболеваемости лидирует Иркутск, Усть-Илимск, Братск и Ангарск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 8 июля в Иркутской области составляет 76,8 тыс.

Из 348 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 110 (всего 27 664),

в Братске – 42 (всего 4 294),

в Ангарске – 39 (всего 7 885),

в Усть-Илимске – 38 (всего 5 060),

в Нижнеудинском районе – 29 (всего 1 256).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 664,

Ангарск – 7 885,

Иркутский район – 5 310,

Усть-Илимск – 5 060,

Братск – 4 294.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.