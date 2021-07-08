110 человек заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

По темпам заболеваемости лидирует Иркутск, Усть-Илимск, Братск и Ангарск.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 8 июля в Иркутской области составляет 76,8 тыс.
Из 348 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 110 (всего 27 664),
- в Братске – 42 (всего 4 294),
- в Ангарске – 39 (всего 7 885),
- в Усть-Илимске – 38 (всего 5 060),
- в Нижнеудинском районе – 29 (всего 1 256).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 664,
- Ангарск – 7 885,
- Иркутский район – 5 310,
- Усть-Илимск – 5 060,
- Братск – 4 294.
Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.