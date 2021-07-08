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110 человек заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

По темпам заболеваемости лидирует Иркутск, Усть-Илимск, Братск и Ангарск.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 8 июля в Иркутской области составляет 76,8 тыс.

Из 348 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 110 (всего 27 664),
  • в Братске – 42 (всего 4 294),
  • в Ангарске – 39 (всего 7 885),
  • в Усть-Илимске – 38 (всего 5 060),
  • в Нижнеудинском районе – 29 (всего 1 256).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 664,
  • Ангарск – 7 885,
  • Иркутский район – 5 310,
  • Усть-Илимск – 5 060,
  • Братск – 4 294.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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