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Соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Иркутска

20 водителей нарушали противоэпидемиологические правила, сообщают в мэрии.

Проверку провели на таких остановках общественного транспорта, как:  

  • «Байкальская»,
  • «Волжская»,
  • «Чкалова»,
  • «Узловая»,
  • «Магазин» на улице Новаторов,
  • «Марии Ульяновой»,
  • «Аэропорт»,
  • «Чайка»,
  • «Свердловский рынок»,
  • «ГПТУ №1».

Совместно с представителями МУ МВД России «Иркутское» и ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» проведен рейд на «Байкальском кольце».

В ходе рейдового мероприятия проверено 469 автобусов и 23 троллейбуса. Выявлено 20 нарушений масочного режима водителями. Также отмечены нарушения со стороны пассажиров. С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Подобная работа проводится ежедневно. Кроме этого, контролируется соблюдение санитарных норм в торговых объектах, точках общественного питания, спортивных клубах и других объектах.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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