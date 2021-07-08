Соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Иркутска

20 водителей нарушали противоэпидемиологические правила, сообщают в мэрии.

Проверку провели на таких остановках общественного транспорта, как:

«Байкальская»,

«Волжская»,

«Чкалова»,

«Узловая»,

«Магазин» на улице Новаторов,

«Марии Ульяновой»,

«Аэропорт»,

«Чайка»,

«Свердловский рынок»,

«ГПТУ №1».

Совместно с представителями МУ МВД России «Иркутское» и ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» проведен рейд на «Байкальском кольце».

В ходе рейдового мероприятия проверено 469 автобусов и 23 троллейбуса. Выявлено 20 нарушений масочного режима водителями. Также отмечены нарушения со стороны пассажиров. С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Подобная работа проводится ежедневно. Кроме этого, контролируется соблюдение санитарных норм в торговых объектах, точках общественного питания, спортивных клубах и других объектах.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85.