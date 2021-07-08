En+ Group заключила соглашение с мировым производителем алюминиевой упаковки

Металлургический сегмент компании En+ Group объявил о партнерстве с одним из ведущих мировых производителей алюминиевой упаковки Ball. Компании договорились о производстве аэрозольных баллонов и других видов упаковки из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом».

Благодаря использованию «зеленого» алюминия Ball Corporation сможет существенно снизить выбросы парниковых газов, что является одной из стратегических целей для обеих компаний. И Ball, и En+ являются членами Aluminum Stewardship Initiative (ASI), продвигающей ответственное планирование, производство и использование ресурсов среди алюминиевых компаний.

В январе En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году[1]. Эти обширные цели покрывают выбросы в рамках всех операций, включая производство алюминия, а также производство тепловой и электроэнергии. В 2020 году En+ Group также опубликовала «Концепцию низкоуглеродного алюминия» Green Aluminium Vision.

En+ является лидером в разработке и применении инновационной технологии инертного анода. Компания РУСАЛ металлургического сегмента En+ Group недавно объявила о том, что она успешно произвела алюминий с наименьшим уровнем выбросов углерода в отрасли: менее 0,01 тонны CO2 на тонну металла (Область охвата 1, 2 – прямые и косвенные выбросы). Чистота получаемого алюминия превышает 99%.

Использование инертного анода предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные, нерасходуемые материалы – керамику или сплавы. Сейчас на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) работает опытный участок электролизеров с инертными анодами нового поколения. Металлургический сегмент En+ Group лидирует в развитии производства безуглеродного алюминия и работает над масштабированием технологии для ее коммерческого использования.

Стив Ходжсон, директор по продажам и маркетингу металлургического сегмента En+ Group, заявляет:

«Наше партнерство с Ball Corporation демонстрирует потенциальные возможности по созданию алюминиевой продукции, не только полностью соответствующей, но и превосходящей современные ESG – стандарты за счет устранения выбросов парниковых газов в процессе производства. Нам особенно приятно, что наше партнерство нацелено на усиление платформы устойчивого развития Ball Corporation в интересах будущих поколений».

Старший директор Ball Corporation по устойчивому развитию, инновациям и развитию бизнеса Джейсон Галли объясняет:

«Алюминий является идеальным материалом для экономики замкнутого цикла, поскольку обладает ценной способностью бесконечно подвергаться переработке без потери качества. Не все знают, что 75% всего алюминия, когда-либо произведенного в истории человечества, используется до сих пор. В связи с мировым ростом спроса на алюминиевую упаковку нам необходимо обратить особое внимание на снижение экологического воздействия, связанного с увеличением объема поставок. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с такими социально - ответственными поставщиками, как металлургический сегмент En+ Group».

[1] Области охвата 1 и 2, по сравнению с уровнем выбросов парниковых газов Группы в 2018 году.