Треть сибиряков положительно относится к браку по расчету

41% положительно относятся к брачным контрактам.

Жители регионов СФО вполне толерантно относятся к бракам по расчету и брачным контрактам. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

41% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам.

48% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь.

При этом брачный контракт есть только у 9% респондентов. 56% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку «мы любим друг друга» – это один из самых высоких показателей по стране. К примеру, царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе – 40%.

У 36% опрошенных жителей Сибири нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать – они не состоят в официальном браке. 32% сибиряков положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары.

30% респондентов уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны. 38% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.