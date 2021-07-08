Новости

Можно ли вакцинироваться от коронавируса беременным

Читайте также:

Ревакцинация от ковида в Иркутской области пока невозможна?
8 июля 2021
В Центре «Мой бизнес» открылся мобильный пункт вакцинации
8 июля 2021

На вопрос ответила врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова во время прямого эфира в Инстаграм.

«На сегодня на сайте Минздрава РФ в инструкции прививок написано, что при беременности и кормлению грудью вакцинация противопоказана», – сказала Ирина Ежова.

Она подчеркнула, что на данный момент, вопрос о вакцинации беременных не стоит.

За три недели роды приняли у 50 инфицированных женщин, вертикального пути передачи коронавируса – от матери к ребенку, пока не зафиксировано.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85. За сутки в Приангарье новой инфекцией заразились 348 человек, еще 133 госпитализировали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3927)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании