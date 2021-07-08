Можно ли вакцинироваться от коронавируса беременным

На вопрос ответила врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова во время прямого эфира в Инстаграм.

«На сегодня на сайте Минздрава РФ в инструкции прививок написано, что при беременности и кормлению грудью вакцинация противопоказана», – сказала Ирина Ежова.

Она подчеркнула, что на данный момент, вопрос о вакцинации беременных не стоит.

За три недели роды приняли у 50 инфицированных женщин, вертикального пути передачи коронавируса – от матери к ребенку, пока не зафиксировано.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85. За сутки в Приангарье новой инфекцией заразились 348 человек, еще 133 госпитализировали.