В Иркутске временно отменили массовые уличные зарядки, но запустили новые онлайн-марафоны

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки в Иркутске в связи с коронавирусом отменили уличные зарядки, которые проходили в городе в рамках проекта «Год массового спорта». Занятия велись в 35 округах Иркутска с середины мая, ежедневно в них принимали участие более 400 иркутян.

– Массовые зарядки – это физкультурные мероприятия, которые проходят на уличных площадках для неограниченного круга лиц во всех районах города. И ограничить к ним доступ горожан, не имеющих предусмотренных Указом Губернатора документов, не представляется возможным. Если эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится и ограничения ослабят, то занятия возобновятся, – пояснил и.о. начальника управления по спорту, физической культуре и молодежной политике городской администрации Андрей Осиновский.

По предварительным данным, возобновление зарядок может произойти 16 июля. Несмотря на временное прекращение уличных занятий, у иркутян в Год массового спорта все же есть возможность продолжить работу над своей физической формой. На портале Год спорта в Иркутске 12 июля стартуют новые направления бесплатных онлайн-марафонов от федеральной сети фитнес-клубов World Class и Fizruk.: «Здоровая спина» и «Спортивная семья». Программа тренировок «Здоровая спина» будет состоять из упражнений, которые позволяют увеличить подвижность суставов, снять напряжение с мышц спины и улучшить осанку. А в марафоне «Спортивная семья» могут участвовать и родители, и дети. Марафоны продлятся четыре недели.