11% россиян продолжают работать дистанционно

6% чередуют удаленку с офисом.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России работают удаленно, и планируют ли их работодатели полностью возобновить работу из офисов. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

Полностью удаленно сейчас работают 11% опрошенных жителей России. Еще 6% респондентов отметили, что работают в гибридном формате, то есть чередуют работу из дома с офисом. 83% участников исследования рассказали, что трудятся в привычном офлайн-формате.

Большинство (61%) из тех, кто сейчас работает в удаленном или гибридном формате, перешли на дистанционную работу весной 2020 года с началом пандемии. По 7% участников исследования начали работать удаленно летом и осенью 2020 года, 8% – зимой, а 6% – весной 2021 года. Еще 11% опрошенных рассказали, что их перевели на удаленку недавно – этим летом.

37% опрошенных жителей России уверены, что их работодатель в будущем полностью восстановит режим работы из офиса. Еще 36% респондентов отметили, что в их компаниях планируется ввести гибридный формат работы. 27% респондентов указали, что в их компании сотрудники продолжат работать удаленно.

Более половины опрошенных (51%) хотели бы продолжать работать дистанционно всегда.