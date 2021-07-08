В 20 раз выросла нагрузка на горячую линию по коронавирусу в Иркутской области

Об этом рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира в Инстаграм.

– Все группы, работающие на телефонах, максимально усилили. Естественно, часть звонков остается не отвеченными, но люди все равно так или иначе дозваниваются. Нагрузка на call-центры огромная, – сказал Яков Сандаков

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85. За сутки в Приангарье новой инфекцией заразились 348 человек, еще 133 госпитализировали.